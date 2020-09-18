ХК «Ростов» переиграл на выезде ангарский «Ермак»

В начале матча ангарчане действовали более агрессивно и изобретательно. Возможно, на состоянии команды Григория Пантелеева сказался дальний нелёгкий перелёт.На 5-й минуте «Ермак» открыл счёт усилиями Максима Юшкова – 1:0. В оставшееся до перерыва время ХК «Ростов» набрал необязательных штрафов, но сумел отстоять ворота и не пропустить ещё, хотя опасные моменты в ростовской зоне возникали.А в начале второго отрезка игры всё развернулось, когда «красно-белые» забросили две быстрые шайбы. Сначала Павел Щербаков после паса Евгения Петрикова реализовал большинство «кондоров», а через две минуты Дмитрий Марченков отличился уже в равенстве – 1:2. Далее вновь подвели удаления, дончане слишком часто удалялись. В конце периода ростовчане были вынуждены играть вообще 3 на 5. И «Ермак» таким не мог не воспользоваться – всё тот же Максим Юшков восстановил равенство в счёте прямо перед перерывом. А вместе с ним и интригу.В третьей двадцатиминутке ХК «Ростов» выглядел опаснее и быстрее. Команда гостей начала переигрывать соперника и превосходить его по ключевым показателям. Гол Вадима Щеголькова на 53-й минуте выглядел очень даже логичным. В концовке ангарчане, разумеется, много времени провели в атаке, но за секунды до сирены получили шайбу в пустую рамку от Дмитрия Марченкова. Результат – выигрыш ХК «Ростов», 4:2.В остальных матчах игрового дня ВХЛ «Сокол» (Красноярск) победил на своём льду «Буран» (Воронеж) – 3:1, «Нефтяник» (Альметьевск) переиграл дома «Динамо» (Московская область) – 6:2, а «Звезда» (Москва) на чужой площадке одолела «Ижсталь» (Ижевск) – 1:023 сентября «Ростов» будет гостить в Красноярске у местного «Сокола». А пока с шестью баллами поднимается на 8-ю строчку из 26 в общей турнирной таблице ВХЛ. Ближайший домашний матч намечен на 2 октября, когда ростовчане примут на своём льду ХК «Тамбов».