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ХК «Ростов» обыграл на выезде «Нефтяник» – 4:2

ХК «Ростов» обыграл на выезде «Нефтяник» – 4:2
Первые два матча в новом сезоне ХК «Ростов» проиграл. Поэтому обязан был поскорее начать набирать очки, чтобы не увязнуть в подвале таблицы.

В первые минуты на льду было очень много борьбы и удалений. Когда туман схватки немного рассеялся, «красно-белые» открыли счет усилиями Вадима Щеголькова. Ближе к концу периода команды обменялись голами: Савва Андреев - 0:2, Александр Сорокин – 1:2.

Второй отрезок схватки прошел спокойно. В самом его начале Алексей Прохоров упрочил перевес «Ростова» (1:3), а далее игра успокоилась.

Больше получаса зрители не видели голов. Лишь в середине третьего периода пошло «действо». «Быки» отыграли шайбу, сократив отставание до минимального, но тут же получили четвертую – от Ивана Казакова. На отыгрыш было около десяти минут, но подопечные Григория Пантелеева прочно вцепились в первую в сезоне победу. Итог – выигрыш ростовчан, 4:2.

Свой следующий матч «кондоры» сыграют 12 сентября на чужом льду против «Ижстали».
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Теги: ХК Ростов

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