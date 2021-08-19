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ХК «Ростов» крупно обыграл саратовский «Кристалл»

ХК «Ростов» крупно обыграл саратовский «Кристалл»
Играющий в ВХЛ-Б «Кристалл» стал для «кондоров» лёгким соперником. Вслед за первым (5:1) они без труда выиграли и второй товарищеский матч. На сей раз счёт был гораздо более крупным.

Поединок получился богатым на заброшенные шайбы. Уже в первом отрезке игры их было пять. Открыли счёт хозяева льда – Артём Пеньковский на отложенном штрафе поразил сетку ворот гостей, 1:0. Через две минуты Павел Антипов упрочил преимущество «красно-белых». «Кристалл» ответил голом Дмитрия Хафизова, 2:1. Несколько минут саратовчане хорошо противостояли более опытному сопернику, но ближе к первому перерыву получили два гола – Роман Опалев и ещё раз Пеньковский, 4:1.

Во второй двадцатиминутке ХК «Ростов» забросил ещё три гола, поставив крест на остатках интриги – Владислав Туник, Руслан Алиев и Дмитрий Мухин, 7:1. В финальной части поединка клубы обменялись шайбами. Итог – солидная победа «Ростова», 8:2.

24-29 августа ХК «Ростов» сыграет в Кубке губернатора Тамбовской области. Оппонентами в турнире будут «Тамбов», «Буран» (Воронеж), «Горняк-УГМК» (Учалы) и ХК «Рязань».

Старт сезона в чемпионате ВХЛ для ростовчан намечен на 6 сентября, когда южане в Перми сразятся с «Молотом».

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