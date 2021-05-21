Гол Кэнто Хасимото в матче «Ростов» - «Тамбов» признан лучшим в мае

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Кэнто Хасимото забил лучший гол в мае. За него проголосовали 62% болельщиков.Игрок донской команды отличился в матче против «Тамбова». Тогда вратарь соперников только отбил мяч «желто-синих». Хасимото молниеносно отреагировал, подавшись в бок и на бегу отразив мяч обратно в ворота. Голкипер не ожидал удара - счет увеличился до 2:0.Кэнто Хасимото вошел в состав «Ростова» в июле 2019 года. В начале декабря 2020 года 27-летний спортсмен получил травму ноги в матче с «Рубином» и не смог выходить на поле больше месяца. Весной Хасимото вернулся в команду. Стоит отметить, что японский футболист очень быстро полюбился болельщикам «желто-синих». Фанаты ФК считают его талантливым и перспективным игроком.