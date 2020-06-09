ФК «Ростов» заинтересовался полузащитником из Японии Кенто Хасимото
Донской футбольный клуб рассматривает кандидатуру Кенто Хасимото в качестве игрока. Об этом пишет Nikkan Sports.
Известно, что ФК «Ростов» обратился к ФК «Токио» с предложением купить футболиста, однако Кенто Хасимото хочет еще выступить на чемпионате в Японии.
По данным портала Transfermarkt, переход японца в донской клуб обойдется ему в 1,2 миллиона евро.
В этом сезоне Кенто Хасимото провел 3 матча, которые не были результативными.