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ФК «Ростов» заинтересовался полузащитником из Японии Кенто Хасимото

ФК «Ростов» заинтересовался полузащитником из Японии Кенто Хасимото
Донской футбольный клуб рассматривает кандидатуру Кенто Хасимото в качестве игрока. Об этом пишет Nikkan Sports.

Известно, что ФК «Ростов» обратился к ФК «Токио» с предложением купить футболиста, однако Кенто Хасимото хочет еще выступить на чемпионате в Японии.

По данным портала Transfermarkt, переход японца в донской клуб обойдется ему в 1,2 миллиона евро.

В этом сезоне Кенто Хасимото провел 3 матча, которые не были результативными.

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