ФК «Ростов» заинтересовался полузащитником из Японии Кенто Хасимото

Донской футбольный клуб рассматривает кандидатуру Кенто Хасимото в качестве игрока. Об этом пишет Nikkan Sports.Известно, что ФК «Ростов» обратился к ФК «Токио» с предложением купить футболиста, однако Кенто Хасимото хочет еще выступить на чемпионате в Японии.По данным портала Transfermarkt, переход японца в донской клуб обойдется ему в 1,2 миллиона евро.В этом сезоне Кенто Хасимото провел 3 матча, которые не были результативными.