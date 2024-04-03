ГК «Ростов-Дон» уступил ЦСКА дома со счетом 27:28

Фото: ГК Ростов-Дон.

Игроки ГК «Ростов-Дон» проиграли предпоследний матч Суперлиги ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 27:28 в пользу гостей из Москвы.Матч состоялся 3 апреля в 20:00. Вместо основного состава на площадку вышли спортсменки «молодежки». В связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» игру перенесли на несколько дней, и времени на подготовку к финалу Суперлиги практически не осталось. Поэтому честь клубов защищали спортсменки второй лиги.Счет открыли «красно-синие». После череды атак соперницы вырвались вперед на несколько очков, однако к перерыву ростовчанки смогли их догнать. К середине игры на табло было 13:13.Во втором тайме команды шли наравне. К концу матча столичные гости не сбавили оборотов, а «Ростов-Дон» не смог найти в себе силы для второго дыхания. На последних секундах «желто-синие» перехватили мяч, но к воротам соперниц так и не добрались — прозвучала сирена. Игра завершилась досадным проигрышем подопечных Ирины Дибировой — 27:28.