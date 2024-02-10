ГК «Ростов-Дон» обыграл на выезде тольяттинскую «Ладу» со счетом 27:37

Фото: ГК Ростов-Дон.

Гандболистки «Ростов-Дона» после первого в сезоне поражения вернулись к победам. «Желто-черные» разгромили тольяттинскую «Ладу» в гостях. Победный матч состоялся 9 февраля.Донские красавицы недолго держали болельщиков в напряжении. После семи минут игры на равных ростовчанки вырвались вперед и уже не останавливались. Первый тайм завершился с отрывом в 11 очков — 11:22. Во второй части встречи подопечным Ирины Дибировой удалось сохранить солидное преимущество. «Лада» сократила разницу в счете всего на одно очко. К финальной сирене на табло было 27:37 в пользу команды гостей.После первого в сезоне поражения ростовчанки продолжили активную борьбу за звание чемпионок Кубка России. В турнирной таблице донские гандболистки остаются на первой строчке (44 очка по итогам 24 игр). На втором расположились серьезные соперницы из ЦСКА (41 очко). На третьем — «Астраханочка» (35 очков), а тольяттинская «Лада» замкнула четверку лучших (33 очка). Победителя ежегодного соревнования определят по итогам финальных игр 6–7 апреля.