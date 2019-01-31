«Ростов-Дон» переиграл черногорскую «Будучность»



Основной этап Лиги Чемпионов ЕГФ «Ростов-Дон» начинал на первом месте в своей группе. Но в прошлом туре подопечные Абмроса Мартина уступили на выезде «Мецу» (Франция) и потеряли лидерство в группе. Теперь же в битве двух европейских гандбольных тяжеловесов верх взяли ростовчанки, вернувшись на первую строчку.



В матче с «Мецом» повреждение получила одна из сильнейших игроков мира Анна Вяхирева, но даже эта потеря не помешала «Ростов-Дону» одержать победу.



Начало было медленным – плотная оборона и нервозность в атаке к восьмой минуте матча позволили забить только по одному голу, 1:1. Жесткая борьба кипела на каждом участке поля. Желтые карточки и двухминутные удаления сыпались как из рога изобилия. Еще в первом тайме «Будучность» за три удаления потеряла до конца игры Татьяну Брнович. Казалось, что все идет к ничейному исходу в первом тайме, однако Анна Сень и Виктория Борщенко забросили по мячу – 13:11, после получаса игры.



Все те же Сень и Борщенко были лидерами атаки, а в воротах команды хозяев целый ряд красивых сейвов выдала Маисса Пессоа. В начале тайме хозяева оторвались – 15:11. «Будучность» даже в меньшинстве играла очень опасно и вскоре сравняла счет – 17:17. Далее желто-черные выдали неплохой отрезок и вернули себе лидерство в счете – 23:19, за пять минут до конца встречи. Этого задела хватило, чтобы отстоять победу – 24:22.



Анна Сень забила 8 голов, Виктория Борщенко - 6. У гостей 8 попаданий на счету Милены Раичевич.



Ростовчанки набирают 9 очков и перемещаются на первое место в группе 1. 10 февраля «Ростов-Дон» сыграет на выезде с датским «Оденсе». А до этого, 6 февраля предстоит провести матч чемпионата России – на выезде против «Ставрополья».

