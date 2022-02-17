Гандболистка «Ростов-Дона» Владлена Бобровникова – лучший игрок в матче со «Звездой»
Гандболистка Владлена Бобровникова стала лучшей в матче «Ростов-Дона» со «Звездой». За спортсменку болельщики отдали больше всего голосов.
Владлена обогнала капитана команды Юлию Манагарову, которая смогла завоевать только 37% голосов. Третье место - у Кристины Кожокарь.
Напомним, игра «Ростов-Дона» против «Звезды» была легкой и результативной. В первой части игры «Ростов-Дон» уничтожил интригу. Подопечные Пера Юханссона сыграли настолько мощно, что уже к перерыву отрыв перевалил за десяток – 20:7. Закончили игру со счетом 20:37.
По индивидуальным показателям у «Ростов-Дона» самыми продуктивными были Владлена Бобровникова (7 мячей), Кристина Кожокарь (5) и Грас Заади (5).