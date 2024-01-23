Гандболистка «Ростов-Дона» стала лучшим игроком в матче против «Луча»
Разыгрывающая ГК «Ростов-Дон» Кристина Кожокарь признана лучшим игроком в матче против московского «Луча». Результаты зрительского голосования «желто-черные» опубликовали на своей странице в соцсетях 23 января.
Встреча со столичной командой состоялась 21 января в Ростове. В первые минуты матча гости смело забивали мячи. Однако спустя 10 минут донские красавицы вернули инициативу себе. К середине игры «желто-черные» вырвались вперед на восемь очков (20:12). Во второй части встречи разрыв увеличился вдвое — до 15 очков. К финальной сирене на табло было 45:30 в пользу ростовчанок.
Больше всех отличилась разыгрывающая Кристина Кожокарь и атакующая Алина Клишко. Спортсменки поразили ворота соперниц семь и шесть раз соответственно.
Фанаты распределили места следующим образом: на первом — Кристина Кожокарь (47% голосов). На втором — Алина Клишко (33,5%). На третьем — вратарь Анастасия Казьменко (33%). Голкипер отразила 13 бросков из 22, а результативность сейвов составила 40%.