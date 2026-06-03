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Аварийную двухэтажку на 2-й Баррикадной в Ростове снесут за 1,4 млн рублей. Об этом стало известно по итогам тендера на сайте Госзакупок.Срок выполнения контракта составляет 40 дней с даты его заключения, но возможно и досрочное завершение. Речь идет про аварийный дом по адресу: 2-я Баррикадная, 2в, литер В в Железнодорожном районе.Примечательно, что стоимость работ по демонтажу оказалась существенно ниже, чем планировали власти города. Многоквартирный дом, построенный в 1960 году, находится в критическом состоянии. Согласно заключению экспертов, конструкции фундамента строения аварийные: присутствуют крен здания, вертикальные и наклонные трещины в стенах, а также деформации и искривления рядов кладки.Ранее управление ЖКХ Железнодорожного района объявило тендер на проведение сноса, оценив работы в 4,2 миллиона рублей. Однако по итогам конкурса, прошедшего 2 июня, победителем стала компания, предложившая выполнить работы за 1,4 миллиона рублей.Демонтаж кирпичного двухэтажного дома будет проводиться вручную, чтобы минимизировать вибрации и обеспечить безопасность соседних зданий. Подрядчик несет ответственность за отключение от сетей и сохранность газовой трубы.Работы планируется вести в будние дни с 8:00 до 21:00, а шумные работы – с 09:00 до 19:00.