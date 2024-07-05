Фото: СКА Ростов

Футбольный клуб «СКА Ростов» сообщил о том, что состав команды покинули 16 человек: 13 футболистов и три тренера. Об этом руководство клуба рассказало в социальных сетях.Новый тренерский штаб решил обновить состав команды. В результате клуб покинули игроки ростовской Медиалиги Альберт Кулаев, Вильям Опоку, Джуниор Эммануэль, Артём Кодинец, Михаил Горбунов, Дмитрий Авраменко, Андрей Макаров, Евгений Корнюхин, Кирилл Кашеутов, Дмитрий Храпцов, Герман Основ, Валерий Пустовит и Дмитрий Отставнов. Также команду оставили Даниил Макеев, Давид Юрченко, Матвей Мартинкевич.Вероятно, в ближайшее время на место выбывших игроков придут молодые профессиональные футболисты.Напомним, что ранее сообщалось об изменении тренерского состава. Вместо Дениса Попова главным тренером стал Виталий Миллер. Ранее этот казахстанский футбольный специалист возглавлял любительский футбольный клуб «Амкал Москва».