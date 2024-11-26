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Футбольный клуб «Ростов» может усилить свою защиту бразильским защитником Майконом

Футбольный клуб «Ростов» может усилить свою защиту бразильским защитником Майконом
Футбольный клуб «Ростов» может усилить свою защиту бразильским защитником Майконом, игроком болгарской команды «Левски София».

С июля 2024 года Майкон выступает за болгарский футбольный клуб. В составе этой команды он уже провёл 13 игр в Первой лиге Болгарии, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

24-летний футболист стал известен на родине после того, как вместе со своей командой «Нова-Игуасу», выступающей в бразильской Серии Д, дошёл до финала Кубка Кариоки.

По данным болгарских информационных источников, в конце декабря может быть сделано первое предложение от футбольного клуба «Ростов».
Фото: ФК Ростов склад цифр
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