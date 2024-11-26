Фото: ФК Ростов склад цифр

Футбольный клуб «Ростов» может усилить свою защиту бразильским защитником Майконом, игроком болгарской команды «Левски София».С июля 2024 года Майкон выступает за болгарский футбольный клуб. В составе этой команды он уже провёл 13 игр в Первой лиге Болгарии, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.24-летний футболист стал известен на родине после того, как вместе со своей командой «Нова-Игуасу», выступающей в бразильской Серии Д, дошёл до финала Кубка Кариоки.По данным болгарских информационных источников, в конце декабря может быть сделано первое предложение от футбольного клуба «Ростов».