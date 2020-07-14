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Футбольный клуб «Ростов» заинтересовался сербским защитником

Футбольный клуб «Ростов» заинтересовался сербским защитником
Сербский футболист может перейти в состав ФК «Ростов». Об этом сообщает французское издание Footmercato.

По данным спортивного СМИ, «желто-синие», а также московский «Локомотив» заинтересовались 26-летним защитником Александаром Радовановичем. Футболист является уроженцем Сербии, однако сейчас выступает за французский «Ланс». Его контракт с клубом рассчитан до середины лета 2022 года, потому неясно, как его собираются переманить другие команды.

Отметим, что защитник показывал неплохую игру во время Лиги-2 сезона-2019/2020. Александар принес своему клубу два гола и принял участие в 16 матчах соревнований.

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