За ночь 2 февраля в Ростовской области сбили один дрон

За ночь 2 февраля в Ростовской области сбили один дрон. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Силами ПВО дрон был уничтожен в Каменском районе.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
