Фото: соцсети

Ростовская модель Анастасия Костенко поделилась, что никогда не испытывала чувство первой любви. Это признание она сделала на премьере фильма «Первая».Перед премьерой фильма для мужа Дмитрия Тарасова Анастасия подготовила приятный сюрприз.– Сегодня у нас особенный вечер. Мы с любимым идем на премьеру дебютного фильма Анны Харичевой и Алексея Троцюка „Первая“. Фильм о первой любви, которая меняет жизнь и превращает всё вокруг в волшебное безумие. Чтобы поддержать атмосферу, я купила нам базовые рубашки, – рассказала модель.Анастасия Костенко отметила, что сама никогда она не испытывала это чувство. Многодетная мама призналась, что ничего не знает об этом чувстве. Однако по рассказам школьных подруг имеет примерное представление. Возможно, Анастасия просто стеснялась говорить об этом при муже.Отметим, что пара поженилась в 2018 году. В браке Анастасия и Дмитрий воспитывают четверых детей: два мальчика и две девочки.