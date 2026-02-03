Обнаруженную в Шахтах раненую лису вынуждены застрелить

- Дикие животные находятся под ведомством Росприроднадзора и Охотсоюза. Отловом они не занимаются. Лечением подобных случаев они тоже не занимаются, только отстрел. Отстрел, несмотря на сезон охоты, в черте города, запрещен, и производится только при обращении администрации города, в Охотсоюз, в присутствии представителя администрации и полиции, - пояснила Ольга Мосиюк.

Фото: Дондей

Обнаруженную в Шахтах раненую лису должны будут застрелить. Об этом рассказала директор реабилитационного центра помощи бездомным животным «Святобор» Ольга Мосиюк 2 февраля.Житель поселка Аюта нашел лису 30 января. Истощенный и раненый зверь спрятался за фурой. Шахтинец попытался пристроить зверя в парк птиц «Малинки». Но ему в помощи отказали, объяснив, что содержат там только пернатых. Хоть животное и не показывало чрезмерную активность, оно все равно могло кинуться на прохожих.Люди даже обратились за помощью в приют бездомных животных Ольги Мосиюк. Но учреждение не занимается отловом и передержкой диких зверей. Кроме того, лисы относятся к потенциально опасными животными из-за вероятности заражения бешенством.При обнаружении дикой лисы специалист рекомендует не прикасаться к ней. Эти животные могут начать проявлять любвеобильность к людям, становясь ручными. Не стоит вестись на эту уловку, так как это признак первой стадии бешенства. В ситуации с этими животными лучше пройти мимо. И тогда потенциально опасное животное вскоре само уйдет.