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Полузащитник Хорен Байрамян стал лучшим в матче «Ростов» - «Рубин»

Полузащитник Хорен Байрамян стал лучшим в матче «Ростов» - «Рубин»

Полузащитник Хорен Байрамян стал лучшим в матче «Ростов» - «Рубин». Игра состоялась 7 ноября на «Ростов Арене», сообщает пресс-служба донского клуба.

Спортсмен во время матча забил первый гол в ворота противника, а также отдал результативную голевую передачу Понтусу Альмквисту, который не оставил шансов вратарю и попал прямо в ворота. Болельщики отмечают, что в этот раз ростовчане показали очень хороший результат и после такой игры наградить хотелось каждого футболиста.

Напомним, матч завершился для «Рубина» с разгромным счетом - 5:1. Следующий матч «Ростова» состоится 21 ноября с «Уфой».
Фото: ФК «Ростов»
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