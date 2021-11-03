Фото: ФК «Ростов»

Полузащитник Хорен Байрамян стал лучшим в матче «Ростов» - «Рубин». Игра состоялась 7 ноября на «Ростов Арене», сообщает пресс-служба донского клуба.Спортсмен во время матча забил первый гол в ворота противника, а также отдал результативную голевую передачу Понтусу Альмквисту, который не оставил шансов вратарю и попал прямо в ворота. Болельщики отмечают, что в этот раз ростовчане показали очень хороший результат и после такой игры наградить хотелось каждого футболиста.Напомним, матч завершился для «Рубина» с разгромным счетом - 5:1. Следующий матч «Ростова» состоится 21 ноября с «Уфой».