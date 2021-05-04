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ФК«Ростов» уступил «Уралу»

ФК«Ростов» уступил «Уралу»

Ростовчане доигрывают бесславный сезон, ни на что существенное не претендуя. Последние игры мало могут повлиять на что-то хоть в случае побед, хоть при поражениях. Приблизительно в таком же состоянии находится и «Урал».

Хозяева поля сильно начали, в первые же минуты заперев ростовчан на своей половине поля. Подшефные Валерия Карпина при этом сдержали стартовый штурм уральцев, но пропустили именно тогда, когда игра выровнялась. Сделал это на 37-й минуте вингер хозяев Рамазан Гаджимурадов - 1:0.

Во второй части встречи «Ростов» имел острые эпизоды, но преимущество не было подавляющим. В целом матч был равным, но южане не сумели забить хоть что-то. В концовке «Урал» забил и второй мяч - его, к счастью для «жёлто-синих», рефери отменил после подсказки VAR. Результат - поражение с минимальным счётом - 0:1.

В остальных матчах 29-го тура ЦСКА (Москва) переиграл дома «Краснодар» - 3:1, «Локомотив» (Москва) и «Динамо» (Москва) разошлись миром - 0:0, «Рубин» (Казань) в гостях превзошел «Арсенал» (Тула) - 4:2, а недавно определившийся чемпион России «Зенит» (Санкт-Петербург) сыграл вничью с «Уфой» - 0:0.

До конца чемпионата осталось сыграть всего один тур. Свою игру «Ростов» 16 мая проведёт в родных стенах против «Краснодара». Пока дончане в таблице РПЛ идут на 9-й строке из 16.

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