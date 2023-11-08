Трое игроков ФК «Ростов» отправятся на сборы в составе сборной России

Фото: ФК Ростов.

Несколько игроков ФК «Ростов» вошли в список сборной России. Об этом «желто-синие» сообщили на своей странице в соцсетях.На товарищеских матчах нашу страну представят трое донских спортсменов: полузащитники Даниил Уткин и Данил Глебов, а также защитник Максим Осипенко.Учебно-тренировочные сборы состоятся в подмосковном Новогорске с 13 по 18 ноября. А первый товарищеский матч запланирован на 20-е число. В этот день команда из России выйдет на поле против футболистов из Кубы.