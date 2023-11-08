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Трое игроков ФК «Ростов» отправятся на сборы в составе сборной России

Трое игроков ФК «Ростов» отправятся на сборы в составе сборной России
Несколько игроков ФК «Ростов» вошли в список сборной России. Об этом «желто-синие» сообщили на своей странице в соцсетях.

На товарищеских матчах нашу страну представят трое донских спортсменов: полузащитники Даниил Уткин и Данил Глебов, а также защитник Максим Осипенко.

Учебно-тренировочные сборы состоятся в подмосковном Новогорске с 13 по 18 ноября. А первый товарищеский матч запланирован на 20-е число. В этот день команда из России выйдет на поле против футболистов из Кубы.
Фото: ФК Ростов.
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