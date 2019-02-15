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ФК «Ростов» с большим отрывом обыграл латвийский «Вентспилс»

ФК «Ростов» с большим отрывом обыграл латвийский «Вентспилс»
Футбольный клуб «Ростов» разгромил латвийский «Вентспилс». Игра прошла 18 февраля в рамках зимних сборов в Испании.

В первом тайме ростовчане вели активную игру и практически не выпускали мяч. При этом первый опасный момент создали латвийцы. На последних минутах после удара игрока «Вентспилса» мяч попал в перекладину ворот «жёлто-синих». На перерыв команды ушли, так и не открыв счёт.

На первой же минуте второго тайма ростовчане забили гол. Полузащитник Ивелин Попов дал пас нападающему Бьорну Сигурдарсону. Тот отправил мяч в латвийские ворота. Счёт стал 1:0. На 78-й минуте Попов сделал отличный удар — и цифры на табло изменились на 2:0.
Черту подвёл ростовский защитник Артём Щадин. Матч закончился со счётом 3:0.

Зимние сборы «Ростова» закончатся 19 февраля. Затем команда отправится домой, где 24 февраля сыграет с «Краснодаром» в четвертьфинале Кубка России.

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