Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

«Ростов» разгромил «Краснодар» в Испании

«Ростов» разгромил «Краснодар» в Испании
Футбольный клуб «Ростов» победил «Краснодар» со счетом 1:0, сообщила пресс-служба донской команды. Матч прошел в испанском городе Марбелья 23 февраля в рамках Южного дерби.

Полузащитник Роман Еременко спас ростовчан от поражения. Футболист забил единственный и победный гол на 87-й минуте.

Контрольный матч с «Краснодаром» в Испании стал заключительным в третьем этапе зимних сборов. «Ростов» возвращается домой и через неделю примет у себя грозненский «Ахмат». Команды сыграют в рамках чемпионата России.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.