«Ростов» разгромил «Краснодар» в Испании



Футбольный клуб «Ростов» победил «Краснодар» со счетом 1:0, сообщила пресс-служба донской команды. Матч прошел в испанском городе Марбелья 23 февраля в рамках Южного дерби.



Полузащитник Роман Еременко спас ростовчан от поражения. Футболист забил единственный и победный гол на 87-й минуте.



Контрольный матч с «Краснодаром» в Испании стал заключительным в третьем этапе зимних сборов. «Ростов» возвращается домой и через неделю примет у себя грозненский «Ахмат». Команды сыграют в рамках чемпионата России.