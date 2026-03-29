В Аксае 18-летний мотоциклист получил травмы в аварии

В городе Аксае Ростовской области 18-летний мотоциклист получил травмы в ДТП. Авария произошла 29 марта около 13:30.По предварительным данным, 47-летняя женщина за рулем «Киа Спортейдж» двигалась в районе дома № 86 по улице Садовой. На регулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги она не уступила путь движущемуся мотоциклу «Ямаха», которым управлял 18-летний парень.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал 18-летний мотоциклист. Его доставили в больницу.