«СКА» Ростов-на-Дону разгромил «Урожай»



Краснодарский «Урожай» уступил в матче со «СКА» Ростов-на-Дону. Игра прошла 21 сентября в рамках Олимп-первенства Профессиональной футбольной лиги.



Все голы были забиты уже в первом тайме. Первый удар принадлежал Руслану Шаповалову, он отправил мяч в ворота соперника на 13-й минуте. Ещё через три минуты Сергей Бендзь изменил счёт – 2:0 в пользу СКА.



На 23-й минуте ростовский клуб забил третий гол. Мяч отправил в ворота полузащитник Николай Станкевич. На перерыв команды ушли со счётом 3:0. Во втором тайме ни один из клубов не забил ни одного мяча.



По итогам десятого тура Олимп-первенства ПФЛ ростовский клуб оказался на восьмом месте турнирной таблицы.