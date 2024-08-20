ФК «Ростов» может быть наказан за агрессивное поведение спортивного директора «Оренбурга»

Фото: ФК Оренбург

Футбольный клуб «Ростов» может столкнуться с санкциями из-за поведения спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Об этом сообщает портал «Спорт Экспресс».После матча между «Ростовом» и «Оренбургом», в котором «желто-синие» одержали победу со счётом 3:2, Андреев позволил себе нецензурные высказывания в адрес арбитра Владислава Безбородова. Кроме того, в конце игры он вступил в конфликт с резервным судьёй.Хотя в этой ситуации, возможно, накажут не Андреева, а «Ростов», поскольку есть замечания к клубу, связанные с обеспечением безопасности арбитров.По информации спортивных изданий, РФС и РПЛ в настоящее время проводят консультации по поводу поведения и высказываний Андреева.Матч между этими командами в рамках пятого тура Российской Премьер-Лиги был напряжённым. В первом тайме «желто-синие» уступили со счётом 0:2, но на первых минутах второго тайма Николай Комличенко забил два мяча, сравняв счёт. Решающий гол также забил футболист «Ростова».