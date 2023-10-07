ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 2:3

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В чемпионате страны среди клубов РПЛ жёлто-синие провели ещё один яркий матч. Увы, без набранных очков.В первом тайме «Ростов» забил дважды, сделав весомую заявку на итоговый успех. Сначала отличился Данил Глебов, а перед перерывом свой первый гол за ростовский клуб забил иранец Мохаммад Мохебби. На отдых команды отправились при счёте 0:2.В начале второй половины игры «Краснодар» сократил отрыв до минимума (Эдуард Сперцян). Большую часть тайма игра была равной. Однако концовку ростовчане провалили. Сначала «быки» сравняли счёт после углового – автогол Николая Комличенко, а уже за пределами основного времени хозяева вырвали победу усилиями Джона Кордобы. Результат – проигрыш «Ростова» 2:3.В остальных встречах тура в РПЛ «Балтика» (Калининград) обыграла «Оренбург» 1:0, «Зенит» (Санкт-Петербург) был сильнее «Сочи» 2:0, а «Урал» (Екатеринбург) разделили очки с «Локомотивом» (Москва) 2:2.Свой следующий матч в РПЛ «Ростов» проведёт дома против «Ахмата» (Грозный). Пока в таблице РПЛ дончане на 13 строчке из 16.