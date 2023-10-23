Форвард ФК «Ростов» признан лучшим игроком в матче против «Ахмата»
Нападающий ФК «Ростов» стал лучшим игроком в матче против грозненского «Ахмата». Награду получил 24-летний Егор Голенков. Об этом «желто-синие» сообщили в своих социальных сетях.
Форвард отличился, открыв счет на 34-й минуте игры. Он выпрыгнул в штрафной зоне, перехватив навесной удар Евгения Чернова, и головой отправил мяч в ворота соперников. Кроме того, Егор сделал одну голевую передачу во втором тайме. На 53-й минуте он отобрал мяч на чужой половине поля, протащил его и точным ударом передал Мохеби.
Матч состоялся накануне вечером, 22 октября. Донские спортсмены разгромили гостей со счетом 3:0. Благодаря победе, ростовский ФК поднялся с 15-го места в турнирной таблице РПЛ на 10-е.