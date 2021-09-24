«Ростов» проиграл «Ахмату» в рамках девятого тура РПЛ

ФК «Ростов» проиграл «Ахмату» со счетом 1:2 в рамках девятого тура Российском Премьер-Лиги. Игра проходила на «Ростов Арене» 26 сентября.С первых минут «желто-синие» выглядели крайне неуверенно. Команда совершала ошибки в передачах и не могла создать опасных моментов у ворот «Ахмата». Гости поля выглядели свежее и организованнее. Уже на 25-й минуте грозненцы могли открыть счет в матче. Защита «Ростова» позволила нападающему соперника пробить по воротам. Мяч летел под перекладину Сергея Песьякова, однако вратарь справился и отразил удар. Через минуту ситуация повторилась, в этот раз мяч полетел в левый нижний угол, но голкипер вновь сделал отличный сейв. Казалось, что после тяжелейших спасений Сергей сможет оставить ворота «сухими» до конца встречи. Но на 34-й минуте «Ахмату» удается забить красивый гол. Защитник гостей сильно и точно пробил с 40-метровой дистанции. Песьяков дотянулся до мяча, но отразить удар в створ ему не удалось. В первом тайме «Ростов» не создал ни одного опасного момента.Во втором тайме хозяева собрались, постепенно появились подходы к воротам соперника, но результат окончательно склонился в пользу «Ахмата» на 54-й минуте. Понтус Алмквист вступил в единоборство в своей штрафной площади, выпрыгивая в воздух, мяч попал ему в руку, и арбитр назначил 11-метровый. Футболист из Грозного переиграл донского голкипера и увеличил преимущество своей команды в два мяча. «Желто-синие» продолжили бороться, первый голевой момент хозяева создали на 71-й минуте, когда полузащитник Николай Поярков попал в штангу соперника. В упорной борьбе «Ростов» все же наиграл на забитый мяч. На 94-й минуте после розыгрыша мяча Дмитрий Полоз смог отличиться и сократить отставание донской команды. Времени перевести результат на ничейный у ростовчан не хватило.После этой игры «желто-синие» закрепились на 15-м месте турнирной таблицы РПЛ. Из 27 возможных очков коллектив набрал всего шесть.Напомним, что за день до матча Юрий Семин объявил о своей отставке. На его место назначили тренера молодежной команды «Ростова» Заура Тедеева. Под его руководством юные футболисты повторили рекорд М-Лиги, выиграв 13 матчей подряд.