ФК «Ростов» потратит 10 млн рублей на перевозку игроков академии

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» потратит 10 миллионов рублей на перевозку игроков академии. Информация об этом опубликована на портале закупок.«Желто-синие» ищут подрядчиков, которые предоставят услуги по аренде автобусов с водителями. Шоферы будут возить футболистов и тренеров детско-юношеских команд клуба.Всего на сайте закупок размещено два аналогичных тендера. Подрядчик для одного из них уже найден. До конца декабря «Ростов» планирует заключить второй контракт.Вероятнее всего, подрядчики приступят к работам после зимней паузы.