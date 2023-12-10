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ФК «Ростов» потратит 10 млн рублей на перевозку игроков академии

ФК «Ростов» потратит 10 млн рублей на перевозку игроков академии
Футбольный клуб «Ростов» потратит 10 миллионов рублей на перевозку игроков академии. Информация об этом опубликована на портале закупок.

«Желто-синие» ищут подрядчиков, которые предоставят услуги по аренде автобусов с водителями. Шоферы будут возить футболистов и тренеров детско-юношеских команд клуба.

Всего на сайте закупок размещено два аналогичных тендера. Подрядчик для одного из них уже найден. До конца декабря «Ростов» планирует заключить второй контракт.

Вероятнее всего, подрядчики приступят к работам после зимней паузы.
Фото: ФК Ростов
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