ФК «Ростов» потратит 15 млн рублей на новую игровую форму

Фото: ФК «Ростов»

ФК«Ростов» потратит 15,7 миллионов рублей на игровую форму для основного состава. «Желто-синие» заказали вещи через сервис закупок.Подрядчик должен будет поставить донскому клубу футболки, шорты, гетры и тд. В этих вещах футболисты будут тренироваться, и выступать в официальных матчах. О каком количестве комплектов одежды идет речь, не известно.Всего на сайте закупок размещено два аналогичных тендера на этот виду услуги. Исполнитель одного из них уже найден. До конца ноября «Ростов» планирует заключить второй контракт.Ранее ФК «Ростов» выделил 14,2 миллиона рублей на нанесение символики на экипировку.