ФК «Ростов» подписал контракт с защитником «Динамо» Игорем Калининым
Игрок московского футбольного клуба «Динамо» войдет в состав донской команды. Защитник Игорь Калинин уже прибыл в Ростов. В ближайшее время он подпишет контракт с ФК «Ростов», сообщил РБ-Спорт. Пока не известно, станет ли он игроком донского клуба по полноценному трансферу или в рамках аренды. Сейчас права на игрока принадлежат «Динамо».
Очевидно, «Ростов» решил усилить защиту после ухода Хайтама Алеесами. У игрока срок контракта подошел к концу, и клуб не стал его продлевать.
Игорь Калинин - воспитанник крымской спортивной школы СДЮШОР № 5 (Ставрополь). В 2015 году футболист оказался в центре громкого скандала с договорными матчами на Украине. По итогам внутриклубного расследования его обвинили в организации мероприятий по манипулированию результатами матчей молодежного состава. Якобы футболист был замешан в нечистых делах, касающихся букмекерских ставок. Однако сам Калинин опроверг эти обвинения.