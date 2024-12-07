ФК «Ростов» победил «Крылья Советов» со счетом 3:1

Фото: ФК Ростов.

ФК «Ростов» одержал победу над «Крыльями Советов» в последнем матче 2024 года. Встреча состоялась 7 декабря на домашнем стадионе желто-синих, Ростов Арене.Счет был открыт на 32-й минуте игры. Игрок «Крыльев Советов» Иван Олейников забил гол в ворота ростовчан. Однако всего через пять минут его напарник по команде Доминик Ороз отправил мяч в собственные ворота, установив равенство 1:1 на перерыв.Во втором тайме преимущество на поле было на стороне «Ростова». Сначала на 50-й минуте Мухаммад Мохеби вывел команду вперед, а затем на 73-й минуте Максим Осипенко успешно реализовал пенальти. У гостей не было шансов на сравнение счета даже в конце матча.В итоге встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу ростовчан. Это была уже шестая подряд победа под руководством Валерия Карпина. В текущий момент команда занимает седьмое место, набрав 26 очков.