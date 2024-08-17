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ФК «Ростов» обыграл «Оренбург» в пятом туре РПЛ

ФК «Ростов» обыграл «Оренбург» в пятом туре РПЛ
ФК «Ростов» обыграл «Оренбург» в пятом туре Российской Премьер-Лиги. Матч состоялся 17 августа.

В упорной борьбе на «Ростов Арене» встретились футболисты обеих команд. В первом тайме команда Карпина потерпела неудачу. Отличились футболисты «Оренбурга» – Мансиль и полузащитник Марин. Они забили по одному голу в ворота ростовчан.

Мало кто из болельщиков на стадионе верил в победу «желто-синих». Однако в начале второго тайма игрок «Ростова» Николай Комличенко забил сразу два мяча. Третий гол «Оренбургу» прилетел от Роналдо.

В итоге «Ростов» завершил матч со счетом 3:2 и стал победителем.
Фото: ФК Ростов
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