ФК «Ростов» обыграл «Оренбург» в пятом туре РПЛ

Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» обыграл «Оренбург» в пятом туре Российской Премьер-Лиги. Матч состоялся 17 августа.В упорной борьбе на «Ростов Арене» встретились футболисты обеих команд. В первом тайме команда Карпина потерпела неудачу. Отличились футболисты «Оренбурга» – Мансиль и полузащитник Марин. Они забили по одному голу в ворота ростовчан.Мало кто из болельщиков на стадионе верил в победу «желто-синих». Однако в начале второго тайма игрок «Ростова» Николай Комличенко забил сразу два мяча. Третий гол «Оренбургу» прилетел от Роналдо.В итоге «Ростов» завершил матч со счетом 3:2 и стал победителем.