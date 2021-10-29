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ФК «Ростов» вырвал ничью в матче со «Спартаком»

ФК «Ростов» вырвал ничью в матче со «Спартаком»
После плохого начала «Ростов» всё-таки начинает нащупывать свою игру и выбираться из подвала таблицы. «Спартак» же тоже очень нуждается в победе – в прошлом туре «красно-белые» проиграли «Зениту» - 1:7, и это стало самым крупным поражением клуба за всю российскую историю спортивного общества.

Первый тайм прошёл с небольшим игровым преимуществом «Ростова». У «жёлто-синих» было несколько моментов – реализовать не получилось. Во втором тайме «Спартак» инициативу перехватил. На 78-й минуте игры Руслан Литвинов пробил головой после подачи с углового – без шансов для Сергея Песьякова, 1:0. Всё шло к победе хозяев. Но «красно-белые» не реализовали несколько моментов, чтобы поставить победную точку, а на последних секундах Данил Глебов вырвал ничью для «Ростова». Итог – боевая ничья, 1:1.

В остальных играх 13-го тура «Зенит» (Санкт-Петербург) разгромил «Динамо» (Москва) - 4:1, «Рубин» (Казань) был сильнее ЦСКА (Москва), «Крылья Советов» (Самара) на выезде обыграли «Краснодар» - 1:0, а «Локомотив» (Москва) одержал гостевую победу над «Нижним Новгородом» - 2:1.

Свой очередной матч подопечные Виталия Кафанова проведут на своём поле 7 ноября. В этот день «жёлто-синие» примут «Рубин».
Фото: ФК Ростов.
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