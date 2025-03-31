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ФК «Ростов» на выезде победил «Акрон» со счетом 3:2

ФК «Ростов» на выезде победил «Акрон» со счетом 3:2

В гостевом поединке ФК «Ростов» одержал верх над «Акроном». Игра завершилась победой ростовской команды со счётом 2:3.

В составе «жёлто-синих» голы забили защитники Максим Осипенко и Умар Сако, а также полузащитник Мохаммад Мохеби.

Счёт в матче открыл игрок обороны «Акрона» Марат Бокоев, которому удалось поразить ворота противника на 32-й минуте. Ближе к концу первого тайма, на 44-й минуте, защитник «Ростова» Максим Осипенко сравнял счёт.

Во втором тайме, на 62-й минуте, нападающий Мохаммад Мохеби вывел «жёлто-синих» вперёд. На 87-й минуте Умар Сако упрочил лидерство ростовчан, увеличив отрыв в счёте.
Фото: ФК Ростов
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