Нападающий ХК «Ростов» стал лучшим игроком выездной серии
Нападающий ХК «Ростов» Егор Корбит снова отличился на льду, став лучшим игроком выездной серии. Итоги голосования болельщиков «красно-белые» опубликовали на своей странице в социальных сетях.
Зрители отдали предпочтение 23-летнему спортсмену, который забил шесть шайб за четыре матча. Благодаря его результативности, «Ростов» одержал две победы: «кондоры» обыграли «Челмет» (2:3) и Горняк (1:5).
Егор Корбит пополнил состав «кондоров» в сезоне-2022/23. До этого воспитанник чеховской школы хоккея прошел профессиональный путь от ХК «Красная Армия» до ЦСКА и «Звезды». Спортсмен стал лучшим игроком второй раз подряд. Накануне это звание ему досталось по итогам домашней серии.