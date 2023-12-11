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Нападающий ХК «Ростов» стал лучшим игроком выездной серии

Нападающий ХК «Ростов» стал лучшим игроком выездной серии
Нападающий ХК «Ростов» Егор Корбит снова отличился на льду, став лучшим игроком выездной серии. Итоги голосования болельщиков «красно-белые» опубликовали на своей странице в социальных сетях.

Зрители отдали предпочтение 23-летнему спортсмену, который забил шесть шайб за четыре матча. Благодаря его результативности, «Ростов» одержал две победы: «кондоры» обыграли «Челмет» (2:3) и Горняк (1:5).

Егор Корбит пополнил состав «кондоров» в сезоне-2022/23. До этого воспитанник чеховской школы хоккея прошел профессиональный путь от ХК «Красная Армия» до ЦСКА и «Звезды». Спортсмен стал лучшим игроком второй раз подряд. Накануне это звание ему досталось по итогам домашней серии.
Фото: ХК Ростов.
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