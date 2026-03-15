Джонатан Альба прокомментировал ФК «Ростов» против «Динамо»

Главный тренер ФК «Ростов» прокомментировал поражение в матче с «Динамо». Свое мнение он озвучил на пресс-конференции после матча.

Напомним, игра ростовчан с «Динамо» состоялась 14 марта. В первом тайме соперник забил в ворота «Ростова» - это стало единственным голом. Как итог счет составил 1:0 в пользу «Динамо».

- Непросто играть с хорошей командой. Гол не удалось забить и из-за усталости, и из-за потери концентрации. Но нам нужно делать лучше,- прокомментировал Джонатан Альба пропущенный гол.

Также в ходе игры из-за травмы с поля вышел Роналдо.
Фото: ФК «Ростов»
