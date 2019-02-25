Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Четырех гандболисток «Ростов-Дона» вызвали в российскую команду

Четырех гандболисток «Ростов-Дона» вызвали в российскую команду
Четырех гандболисток «Ростов-Дона» вызвали в российскую сборную. Приглашение на сбор в расположение национальной команды получили Анна Сень, Ксения Макеева, Юлия Манагарова и Марина Судакова.

- Тренировочная сессия сборной пройдет с 13 по 21 марта в Новогорске, - рассказали в пресс-службе «Ростов-Дона». - Тренировать команду будут специалисты Алексей Гумянов, Алексей Алексеев и Любовь Коротнева.

После окончания тренировочного сбора россиянки проведут две товарищеские игры со Швецией. Первый матч пройдет 22 марта в Эскильстуне, а второй – 23 марта в Уппсале.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.