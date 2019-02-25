Четырех гандболисток «Ростов-Дона» вызвали в российскую команду



Четырех гандболисток «Ростов-Дона» вызвали в российскую сборную. Приглашение на сбор в расположение национальной команды получили Анна Сень, Ксения Макеева, Юлия Манагарова и Марина Судакова.



- Тренировочная сессия сборной пройдет с 13 по 21 марта в Новогорске, - рассказали в пресс-службе «Ростов-Дона». - Тренировать команду будут специалисты Алексей Гумянов, Алексей Алексеев и Любовь Коротнева.



После окончания тренировочного сбора россиянки проведут две товарищеские игры со Швецией. Первый матч пройдет 22 марта в Эскильстуне, а второй – 23 марта в Уппсале.