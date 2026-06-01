Донской экс-футболист Денис Глушаков выразил желание стать тренером. Он готов приступить к работе в ближайшее время в тренерском штабе «Спартака».Глушаков считает, что его лучшие футбольные годы связаны с игрой за «красно-белых». Поэтому он хочет стать главным тренером своей любимой команды. Кроме того, спортсмен уже трижды проходил переаттестацию.— У меня есть стремление, идеи, мысли и задачи, но я не хочу плясать под чью-то дудку. Мне можно сразу начать работать на высоком уровне — я не испорчу картину, и в высших лигах тренировать проще, чем в низших, где такое болото. Я готов тренировать в РПЛ легко, хоть завтра!— рассказал Глушаков «РБ Спорту».Бывший футболист также намерен не только тренировать «Спартак», но и привести его к чемпионству. Однако многие отметили, что ему лучше было бы сосредоточиться на подготовке родного «Ростова» к победе.Пока Глушаков проходит реабилитацию после операции на тазобедренном суставе.Денис Глушаков родом из Миллерово Ростовской области. В октябре 2025 года спортсмен заявил, что заканчивает свою профессиональную карьеру. На его счету - такие спортивные достижения: чемпион России (2017), бронзовый призёр чемпионата России (2018), Суперкубок России (2017). Играл за такие клубы, как «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки», «Пари Нижний Новгород».