Пассажирка легковушки пострадала в аварии с фурой на Дону

Пассажирка легковушки пострадала в ДТП с фурой на трассе в Ростовской области. Жесткая авария произошла 1 июля на дороге Ростов-Семикаракорск.

Около полудня 56-летний водитель фуры «Ман» ехал по Багаевскому району. По предварительной информации, мужчина выезжал со второстепенной дороги на главную. Он не убедился, что проезд безопасен. В результате фура столкнулась с автомобилем «Форд». После удара легковушку отбросило в кювет. Судя по кадрам, машина получила серьезные повреждения.

- В результате ДТП пострадала 52-летняя пассажирка автомобиля «Форд». Ее доставили в больницу, - уточнили в ГАИ по Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
