Фото: соцсети

Полина Диброва отпраздновала день рождения своего сына от бывшего мужа с новым избранником. В социальных сетях она поделилась видео с этого мероприятия.Вместе с Дмитрием Дибровым модель отмечала 11-летие Ильи в ресторане. В своём блоге Полина выразила благодарность бывшему мужу за его вклад в воспитание детей.«Считаю, что самое главное в воспитании ребёнка — отношения между его родителями. Основа — уважение, любовь и поддержка. Я очень люблю своих сыновей и признательна Дмитрию за его участие и большой вклад в их развитие», — сказала многодетная мама.После скромного торжества Полина решила устроить продолжение вечеринки. Для этого она заказала трёхъярусный торт. Вместе с Романом многодетная мама вынесла торт имениннику. Илья откусил первым, затем по кусочку попробовали возлюбленные.Дмитрия Диброва на вечеринке не было. Возможно, его отсутствие было обусловлено желанием избежать неловкости в общении с Романом.