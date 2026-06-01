На Дону до конца дня 1 июня объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.По данным ростовского Гидрометцентра, с 14:00 до 16:00 и до конца суток 1 июня в некоторых районах Ростовской области ожидается сильный дождь, ливень с грозой, град и порывистый ветер со скоростью 20–23 метра в секунду.Жителям региона рекомендуется проявлять осторожность и внимательность при нахождении на улице. Не стоит приближаться к линиям электропередач, деревьям, рекламным щитам и витринам.