На Дону до конца дня 1 июня объявили штормовое предупреждение

На Дону до конца дня 1 июня объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ростовского Гидрометцентра, с 14:00 до 16:00 и до конца суток 1 июня в некоторых районах Ростовской области ожидается сильный дождь, ливень с грозой, град и порывистый ветер со скоростью 20–23 метра в секунду.

Жителям региона рекомендуется проявлять осторожность и внимательность при нахождении на улице. Не стоит приближаться к линиям электропередач, деревьям, рекламным щитам и витринам.
Фото: DonDay
