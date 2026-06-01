Бывшую нефтебазу в Пролетарске выставили на продажу за 15 миллионов рублей

Уникальная возможность для инвестиций появилась на рынке недвижимости Ростовской области. В Пролетарске за 15 миллионов рублей продают бывшую нефтебазу. Информация о продаже объекта появилась на одном из популярных интернет-ресурсов в конце мая.Общая площадь продаваемой территории составляет 1,32 гектара. На ней расположен капитальный железный ангар размером 37 на 25 метров, который может быть использован для различных производственных или складских целей. Инфраструктура объекта включает одну вертикальную емкость объемом 100 кубических метров и пять железнодорожных цистерн (две по 60 кубических метров и три по 50 кубических метров), закопанных под землей.Эти резервуары, несмотря на возраст основного оборудования от 13 до 20 лет, могут быть задействованы для хранения нефтепродуктов или других жидкостей.К базе подведены вода и электричество, имеется трансформатор мощностью 380 вольт, способный обеспечить энергоснабжение промышленных объектов. На территории также находятся административное здание с офисом и бытовые помещения для персонала, оборудованные системой отопления.Объект находится в частной собственности.