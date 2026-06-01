В Суворовском ростовчане устроили стихийную парковку у домов

- Колеса машин исполосовали всю лужайку. После дождя выезжающие с этой «парковки» автомобили, конечно же, проехались по пешеходной дорожке, чтобы выбраться на асфальт. Вся мокрая грязь с колес попала на дорожку, - говорит местный житель.

Жители Ростова организовали стихийную парковку рядом с многоэтажками в Суворовском. Кадрами 31 мая с DonDay поделился местный житель.По словам горожанина, автомобили оставляют, где придется. Машины стоят от многоэтажки на улице Белоусова, 20 до переулка Андреева, 17. Часть водителей заезжают прямо на газон. Другие, чтобы не пачкать колеса в земле, ставят авто двумя колесами на тротуар.Местный житель с улицы Андреева считает, что причина проблемы - в нехватке официальных парковочных мест. Домов в районе много. Из-за доступной стоимости жилья количество жильцов с каждым годом растет. При этом территория не рассчитана на такое число людей с автомобилями. У некоторых семей есть по две или три машины. В итоге водителям приходится тесниться во дворах многоэтажек. Но все автомобили возле домов все равно не помещаются. Ширина дороги также не позволяет парковаться вдоль обеих обочин.Проблемный участок ведет к остановкам общественного транспорта. Каждый день по нему проходят десятки пешеходов. Машины, припаркованные в неположенных местах, мешают людям свободно передвигаться.Кроме того, сама стихийная парковка заросла травой. Жители не понимают, почему рядом с домами допускают такой запущенный участок.Одним из возможных решений горожане называют строительство крытой парковки по сниженной цене для жителей района. По их мнению, собранные деньги город мог бы направлять на ремонт дорог или строительство новых объектов. Люди при этом получили бы нормальное место для стоянки. Однако пока такая идея остается только предложением.Жители Суворовского продолжают жаловаться на то, что район оказался плохо продуман. По их словам, здесь еще многое нужно сделать, чтобы людям стало комфортнее жить.