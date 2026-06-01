На Северном обходе Ростова ввели запреты на левые повороты в Аксайском районе

В связи с высокой интенсивностью транспортного потока и проведением работ по реконструкции, в Ростове-на-Дону внесли изменения в схему движения на Северном обходе города. Теперь левые повороты в сторону поселка Октябрьский и при выезде из него в сторону федеральной трассы М-4 «Дон» запрещены. Об этом проинформировали в Министерстве транспорта Ростовской области.Изменения вызвали обеспокоенность у горожан. Еще утром 1 июня в социальных сетях начало появляться множество сообщений об изменении движения. Жители отмечали перекрытие поворотов налево как в сторону поселка Октябрьский (Аксайский район), так и в сторону поселка Рассвет. В отсутствие официальных комментариев и схем организации проезда, пользователи высказывали опасения по поводу грядущих трудностей с доступом к рабочим местам и дому, задаваясь вопросом о дальнейшей организации движения.Министерство транспорта региона позже прокомментировало ситуацию. Изменения направлены на повышение безопасности и связаны с реконструкцией объекта. Были установлены дорожные знаки, запрещающие левые повороты:- При движении по Северному обходу в сторону поселка Октябрьский.- При выезде из поселка Октябрьский в сторону федеральной автодороги М-4 «Дон».Для минимизации неудобств водителей и обеспечения безопасного проезда были организованы альтернативные маршруты:- Для движения со стороны поселка Щепкин в сторону поселка Октябрьский: водителям необходимо совершить разворот на транспортной развязке, расположенной на 4-м километре 700 метрах автодороги «Северный обход г. Ростова-на-Дону». Дополнительный пробег составит около 2 километров.- Для движения из поселка Октябрьский в сторону федеральной автодороги М-4 «Дон»: водители также будут направлены на разворот. Разворот будет осуществляться на транспортной развязке в районе поселка Щепкин. Ожидаемый дополнительный пробег в этом направлении составит порядка 7 километров.Водителей призывают к повышенной внимательности на данном участке дороги и настоятельно рекомендуют строго следовать установленным дорожным знакам.