Дату завершения строительства школы в Аксае снова перенесли. Об этом сообщил глава района Константин Доморовский.Ранее срок сдачи объекта был запланирован 31 мая. Однако реализовать задуманное не получилось, к 30 мая учебное заведения было готово на 92%. Как пояснили районные власти, всему виной стало неисполнение подрядной организацией своих обязательств в установленный срок. С 1 июня 2026 года к подрядчику применены штрафные меры в соответствии с условиями муниципального контракта.Глава Аксайского района не обозначил конкретную дату или сроки окончания работ. Местные жители выражают беспокойство, что школа может не быть завершена к началу учебного года 2026/27.Строительство объекта началось еще в далеком 2019 году. Это должно быть классическая школа на 880 человек. Проект включал в себя столовую, спортзал, зрительный зал на 288 мест и медицинский блок, а также стадион с беговыми дорожками, футбольным полем и спортивными площадками.Для активно развивающегося города появление новой школы стало хорошей новостью. Ведь существующие учебные заведения были переполнены, а нагрузка на учителей была колоссальной. Новая школа позволила бы не только распределить учеников, но и снять нагрузку с учителей. Спустя семь лет свои двери школа так и не открыла.В администрации пояснили, что сроки сдачи в эксплуатацию постоянно отодвигаются из-за проблем с подрядчиками.