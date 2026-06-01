В ГАИ сообщили подробности ДТП с люксовой БМВ на Лелюшенко в Ростове

В ДТП на Лелюшенко в Ростове-на-Дону пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.Авария произошла вечером 1 июня в районе дома №3. По предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля «Сузуки» попытался совершить маневр, не дождавшись, пока проедет «БМВ», что и привело к столкновению.После удара автомобиль «БМВ» врезалось в бетонный столб электропередач. Столб не выдержал удара и рухнул на проезжую часть.Пострадавшие водители были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка обстоятельств ДТП, уточняются все детали случившегося.