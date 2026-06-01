Появились кадры последствий атаки БПЛА в Сальском районе

Глава Сальского района показал кадры последствий атаки БПЛА на Ростовскую область. Владимир Березовский опубликовал их в своих социальных сетях 1 июля.

Напомним, в ночь на 30 мая воздушную атаку беспилотников отразили в 10 муниципалитетах. Однако без последствий на земле не обошлось. Пострадали два человека. Также повреждения получили кровля и остекление домов, а еще танкер.

В Сальском районе один из беспилотников взорвался на территории городского поселения. До земли он не долетел. К счастью, среди жителей пострадавших нет. При этом повреждены оказались два дома.

- В одном доме пострадало две квартиры, с внешней стороны стекла, балконы. В другом доме пострадала одна квартира, - рассказал Владимир Березовский.


На кадрах видно, что выбитые окна временно закрыли подручными материалами.

Всего в поврежденных квартирах проживают семь человек. Среди них трое несовершеннолетних детей.
Фото: Владимир Березовский
