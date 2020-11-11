Донские спортсмены стали призерами чемпионата России по тхэквондо

Спортсмены Донского края взяли серебро и бронзу на соревнованиях по тхэквондо. Воспитанник СШОР № 11 Георгий Попов занял второе место в весовой категории до 58 килограммов, а Федор Гавриленко - третье среди участников до 54 килограммов. Чемпионат проходит в Москве с 9 по 14 ноября среди более 300 спортсменов со всех уголков России, из которых более 15 представляли Ростовскую область.Георгий занимается этим видом боевого искусства с 11 лет. За девять лет спортивной карьеры он стал семикратным чемпионом России, победителем первенства России среди молодежи и серебряным призером чемпионата мира. В копилке его наград - немало медалей и за международные соревнования, в числе которых - золото в юношеских Олимпийских играх 2018 года. Однако в этот раз до победы 19-летнему тхэквондисту не хватило совсем немного.- Он уверенно дошел до финала, никаких трудностей не было, - рассказал тренер спортсмена Павел Хен. - Во время пятого боя Григорий упустил ход соперника. И хотя вскоре он начал догонять по счету, до победы не хватило времени матча.Еще один призер чемпионата России, Федор Гавриленко, взял бронзу. Для него занимать призовое место не впервые. За 13 лет спортивной карьеры он неоднократно побеждал в международных и всероссийских соревнованиях. Так, в копилке побед дончанина - несколько чемпионатов первенства Европы (по юношам, юниорам и молодежи) в составе сборной России по тхэквондо. Однако выступать в категории мужчин 18-летнему спортсмену пришлось не в первый раз.По словам тренера Владимира Кима, его воспитанник отлично справился, учитывая недомогание, появившееся незадолго до соревнований. Несмотря на то, что Федор неважно себя чувствовал, он смог выйти в четвертьфинал после боя с челябинским спортсменом.В полуфинале ростовчанин уступил тхэквондисту из Рязани.- На предыдущих соревнованиях Федор дважды уверенно одерживал над ним победу, но в этот раз не удалось, - поделился Владимир Ким.Незадолго до чемпионата России спортсмены две недели находились на сборах в Нальчике. Дончане готовились к турниру основательно: ежедневные тренировки проходили дважды по два часа. Как правило, занятия начинались с разминки и растяжки. После этого тхэквондисты бегали, а также работали над пластикой, стойкой, отрабатывали технику блоков и ударов руками и ногами. Помимо этого, во время подготовки ребята изучали сильные и слабые стороны соперников, разрабатывая тактику.