Депутат из Ростова сразится в бое ММА с Нурмагомедовым в США

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Ростовский депутат и боец ММА Александр Шаблий встретится с Усманом Нурмагомедовым на турнире Bellator, который состоится 7 сентября в Сан-Диего (США).Изначально бой должен был пройти 17 мая в Париже, но его перенесли из-за травмы Усмана Нурмагомедова. Шаблий, проживающий и соревнующийся в США, с нетерпением ждет этого поединка.- Перенос придал этому бою особую важность. Я уже третий год жду в 11-м классе, когда Усман будет готов сдать экзамен. Это неправильно! Если не можешь драться — должен оставить пояс. Разве не так? — цитирует Шаблия Sport24.Шаблий одержал 24 победы в 27 боях, а Нурмагомедов имеет рекорд 17 побед из 17.Несмотря на активную спортивную карьеру в США, Александр Шаблий остается депутатом городской думы Ростова-на-Дону от Железнодорожного одномандатного округа №7. Последний отчет о его депутатской деятельности был в 2022 году, когда он отчитывался за 2021 год. Интернет был заполнен фотографиями с его встреч с гражданами, спортивными достижениями и участием в работе Гордумы. Однако с 2022 года информации о его депутатской деятельности не поступало.